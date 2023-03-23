Политолог Руслан Бизяев сообщил, что последние отставки глав трех ВГА спровоцировали слухи об усилении вертикали власти ОП.

Об этом он рассказал в программе «Развилки».

«Последние громкие отставки глав Одесской, Луганской и Житомирской военно-гражданских администраций породили многие версии и слухи, основные из которых сводятся к двум темам», - сообщает Руслан Бизяев.

Во-первых, рассказывает он, речь идет о том, что ОП продолжает усиливать вертикаль власти, учитывая еще и то, что сегодня главы ВГА имеют гораздо больше полномочий, чем имели когда-то до войны губернаторы. По словам эксперта, губернаторы до войны – это были фактически люди, отвечавшие за все, но почти ничего не могли решить, потому что ни местное самоуправление, ни правоохранительная система не подчинялись им напрямую, они фактически должны были с ними договариваться.

«Тема №2. Назначение губернаторов – это всегда были политические решения, которые сначала согласовывал Кабмин, а затем подписывал указ президент. Главы ВГА – это немного другое. Фактически в их институтах, в их лицах сконцентрирована вся полнота власти. Если руководитель той или иной ВГА считает нужным, скажем, сменить не только председателя РГА, а, например, председателя ОТГ или мэра города, у него для этого есть все полномочия и инструменты. Фактически нынешние главы ВГА – это военно-гражданские руководители областей», - объясняет Руслан Бизяев.

По словам политолога, интересной темой этих отставок является то, что среди этих трех областей одна, Луганская, – прифронтовая, губернатор которой, Сергей Гайдай, работал достаточно долго и был достаточно известным публичным лицом. Далее, продолжает он, это Одесская область, вокруг которой не утихают коррупционные скандалы, и Житомирская, которая тоже имеет достаточно серьезное военно-политическое значение, учитывая, что она находится неподалеку от Киева и через нее проходят основные транспортные пути.

Как сообщала Politeka, Табах заявил, что в войне можно победить только тогда, когда ты не сомневаешься в своем командовании.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какой именно американский беспилотник сбили россияне.