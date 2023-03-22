Госэкоинспекция передаст для воинов спецподразделения Kraken и бойцов 111-й отдельной бригады территориальной обороны три внедорожника привезены из Канады, с целью поддержки ангелов нашей страны. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Решение об этом приняли исходя из того, что потребность в транспорте сегодня колоссальна. По словам военных, авто — это одна из главных вещей на фронте, своеобразный расходный материал. Они попадают под обстрел, ломаются, поэтому вместо них нужно завозить каждый раз новые.