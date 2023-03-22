Госэкоинспекция передаст для воинов спецподразделения Kraken и бойцов 111-й отдельной бригады территориальной обороны три внедорожника привезены из Канады, с целью поддержки ангелов нашей страны. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Решение об этом приняли исходя из того, что потребность в транспорте сегодня колоссальна. По словам военных, авто — это одна из главных вещей на фронте, своеобразный расходный материал. Они попадают под обстрел, ломаются, поэтому вместо них нужно завозить каждый раз новые.

Машины проходят техническую подготовку для нужд военных. Но, конечно, автомобиль пустым не отправится – предварительно в него загрузят пищевые продукты длительного хранения и средства гигиены.

Анатолий Гацько – начальник Госэкоинспекции в Луганской области заявил, что передача машин является одним из шагов в направлении поддержки Вооруженных Сил Украины и обеспечения безопасности нашей страны.

К общему делу приобщились и.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович, Евгений Медведовский – Начальник Госэкоинспекции Полесского округа и Петр Колодич – Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа.

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