Госэкоинспекция передаст для воинов спецподразделения Kraken и бойцов 111-й отдельной бригады территориальной обороны три внедорожника привезены из Канады, с целью поддержки ангелов нашей страны. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Машины проходят техническую подготовку для нужд военных. Но, конечно, автомобиль пустым не отправится – предварительно в него загрузят пищевые продукты длительного хранения и средства гигиены.
Анатолий Гацько – начальник Госэкоинспекции в Луганской области заявил, что передача машин является одним из шагов в направлении поддержки Вооруженных Сил Украины и обеспечения безопасности нашей страны.
К общему делу приобщились и.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович, Евгений Медведовский – Начальник Госэкоинспекции Полесского округа и Петр Колодич – Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа.