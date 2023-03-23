Идеолог Олесь Доний объяснил, что, пусть мировоззренческая реформация по концепции «25 ступеней к общественному счастью» - это мечта, но у нее есть план воплощения.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Это концепция, которая вводится в жизнь, не зря одна из ступеней – «Учись системности». Я подхожу к этому системно, я разработал как минимум на 5 лет систему внедрения этой идеи. Насколько она мечтательна? Конечно, это мечта, безусловно, это мечта о мировоззренческой реформации», - объясняет Олесь Доний.

В частности, рассказывает идеолог, у него была мечта о независимой Украине, о борьбе за нее. Но поэтому, констатирует эксперт, он знал, что его и исключат из университета, и проведут обыск, и посадят в тюрьму, к этому всему нужно было быть готовым.

«Борьба – это была мечта, просто я думал, что это будет несколько десятилетий, но мы добыли в борьбе фактически за 4 года. То есть мечта была достигнута. Это мечта не мечтателей, лежащих на печи и ничего не делающих для воплощения своей мечты. Мечта – это позитив, если ты борешься за свою мечту, если воплощаешь свою мечту. А еще круче всего, если ты видишь результаты своей мечты», - подчеркивает Олесь Доний.

Сейчас, констатирует эксперт, перед ним стоит мечта мировоззренческой реформации Мечты мечтами, тем не менее, добавляет он, это системная мечта, которую нужно воплощать, которая имеет план воплощения. По словам идеолога, этот план не обязательно рассчитан на день, неделю, месяц, он может занять целые годы, десятилетия, жизнь.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что россия пытается лишить украинцев государства как предусловия для создания счастья.

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