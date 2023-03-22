Политолог-международник Максим Яли заявил, что Япония занимается ходом российско-украинской войны, поскольку ее результат во многом определит ее отношения с Китаем.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что приезд премьера Японии в Киев – это визит премьера государства, которое последнее из G8 посетило Украину после начала полномасштабной войны с россией. Во-вторых, утверждает он, этот жест демонстрирует, что российско-украинская война касается Японии гораздо больше и она гораздо ближе, чем географически, поскольку у нее есть территориальные споры с Китаем, неопределенные границы, взаимные претензии.

«Она очень внимательно наблюдает, потому что от того, как закончится российско-украинская война, получит ли россия в итоге этой войны новые территории, во многом зависит и ее будущее, в частности, и в отношениях Японии с Китаем. Потому что действительно это будет прецедент», – объясняет Максим Яли.

По его мнению, в москве Си Цзиньпин с путиным обсуждают и будущий миропорядок, каким они его видят, каковы границы этого миропорядка. В то же время политолог отмечает, что желания Пекина и москвы в целом понятны: это уменьшение влияния коллективного Запада и увеличение влияния россии и Китая с дальнейшим расширением своей зоны влияния и территорий.

Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, почему не стоит создавать образ героев на войне.

Также Politeka писала о том, что Табах рассказал, что нужно делать с Бахмутом.