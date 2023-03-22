Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, насколько глубоки и крепки отношения Китая с россией в политическом и экономическом плане.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Сегодня речь идет о каком-то геополитическом равноправии, но об этом говорить невозможно. Потому что мы видим, что действительно террорист №1 выступает сегодня как вассал, насколько он нервничает и не может смотреть Си в глаза», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, Китай думает, что у него сегодня получилось, так скажем, помирить саудитов и иранцев, поэтому теперь они могут играть в его политику и влиять на какие-то процессы. Тем не менее, утверждает эксперт, это неверно.

Попутно он замечает, что в 2022 году товарооборот между Китаем и россией составил 249 миллиардов, а в 2021, то есть еще до войны, - 180 миллиардов, то есть этот показатель вырос на 28-30% и это много. Тем не менее, напоминает эксперт, оборот между Америкой, Китаем и Евросоюзом – 1 триллион 600 миллиардов долларов, это просто невозможно сравнивать. Также он отмечает, что оборот телефонов упал на 1 миллиард 300 миллионов, их уже не завозят из Китая, потому что они в санкционном списке.

«Этими цифрами я хочу объяснить, что разговоры о том, что Китай может предоставить технику, предоставить оружие – просто смешно. Я считаю, что это невозможно. Они ведь не самоубийцы. Они понимают, что на 2022 году рост экономики был 3%, в 2023 году у них по плану 4%, а если разорвут отношения Европа и Америка, то на -4% будут просто молиться. То есть, этого не будет. Они могут очень сильно в минус уйти. Поэтому все понятно и так», - заключает Георгий Биркадзе.

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