Всего 3 ингредиента, а получается такая вкусняшка.

Пишет сайт Клатч.

Этот простой вкусный рецепт будет украшением любого праздничного стола. Готовь быстро, готовь с удовольствием. Тебе понадобится всего 3 ингредиента, чтобы приготовить эту вкусную закуску.

Видео и фото предоставил канал Казкова кухня:

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Ингредиенты:

50 г натертого сыра

мини-томаты

бекон

Как готовим закуску:

Прокалываем томаты большой шпажкой.

Повернуть томаты в бекон.

Запекаем в духовке 20 минут на 200 градусах.

Затем нужно достать, посыпать творогом и отправляем в духовку еще на 5 минут.

Вкусная закуска готова!

Приятного аппетита.