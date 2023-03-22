Всего 3 ингредиента, а получается такая вкусняшка.
Пишет сайт Клатч.
Этот простой вкусный рецепт будет украшением любого праздничного стола. Готовь быстро, готовь с удовольствием. Тебе понадобится всего 3 ингредиента, чтобы приготовить эту вкусную закуску.
Видео и фото предоставил канал Казкова кухня:
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Ингредиенты:
50 г натертого сыра
мини-томаты
бекон
Как готовим закуску:
Прокалываем томаты большой шпажкой.
Повернуть томаты в бекон.
Запекаем в духовке 20 минут на 200 градусах.
Затем нужно достать, посыпать творогом и отправляем в духовку еще на 5 минут.
Вкусная закуска готова!
Приятного аппетита.