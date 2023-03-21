Публицист Александр Новохатский сообщил, что система защиты в государстве всегда должна идти от воли народа.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Единственным источником власти в нашем пространстве является народ. Интегральная воля народа к организации своей защиты священна. И лучшие представители этого народа должны создать свою систему защиты или иного решения социальных проблем», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, эта система защиты должна исходить именно от воли народа и формализоваться именно от воли граждан. Как отметил Александр Новохатский, и уже чиновники, политики в государстве, должны решать, приобщаться ли им к этой системе защиты, поддерживать ли ее.

«И любой чиновник как человек системы, увидев новую систему, охотно бы туда включился», – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, публицист Анатолий Якименко объяснил, почему народ должен формировать элиту в государстве: «Может четко все объяснить».

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский рассказал о людях воли: «Они сделали выбор и поняли, что за то, чем занимаются, можно отдать свою жизнь».