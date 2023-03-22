Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что во время войны у людей начинается выгорание из-за того, что их ожидания и обещания СМИ не соответствуют реальности.
Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».
Как отмечает гость программы, нужно понимать, от чего возникает выгорание, ведь просто так же человек не может выгореть. По его словам, это всегда реакция на разницу между ожиданиями и результатом. А у нас, подчеркивает эксперт, ожидания, естественно, очень сильные, весь на кону – вопрос жизни страны, выживания людей.
«Ты ждешь, тем более, в украинских СМИ тоже много сообщений подпитывают это ожидание. Соответственно, метафорически ты инвестируешь свою энергию в будущее, а когда в него попадешь, ты ее заберешь. Это будущее наступает, а все, что ты туда инвестировал, там нет. У тебя опустошение. Кошелек пустой. Ты вложил и ты пуст просто. Ты пришел в тот момент, в котором ты должен был бы радоваться, а там радости нету. Это выгорание», - объясняет Олег Хомяк.
Получается, констатирует он, ты отдаешь больше, чем получаешь, нету подпитки, после чего наступает выгорание, опустошение, депрессия. И этот результат, добавляет эксперт, гарантирован, если кто-то или СМИ постоянно актуализирует наши ожидания, но реальность потом им не соответствует.
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