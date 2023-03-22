Американский военный Гарри Табах заявил, что переговоры с рф возможны только после деоккупации украинских территорий, репараций, компенсаций и трибунала.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам военного, когда будут переговоры с рф – это дело предсказателей, он же может сказать только одно: эти переговоры должны быть исключительно на украинских условиях. Кроме этого, добавляет гость программы, можно повторить то, что сказал президент Зеленский: это полное освобождение украинской территории, полные репарации.

«И я бы порекомендовал россиянам еще личные компенсации, как сделали немцы, это поможет им очистить себя и выстроить свою структуру. И, конечно же, трибунал. Под трибунал всех – от солдата до главнокомандующего за военные преступления. Пусть это будет стоить дорого, пусть это займет много времени, может быть, меня уже даже не будет в живых, но я бы хотел увидеть, что они все под трибуналом», - утверждает Гарри Табах.

Кроме того, отмечает он, сегодня мы живем в 21 веке и всему миру известны лица этих военных преступников, информация о них, откуда они и что из себя представляют. Поэтому, констатирует гость программы, именно на таких условиях и должны в будущем происходить переговоры с побежденным агрессором.

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