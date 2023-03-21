В сети появились рендеры нового поколения «Таврии». Хэтчбек получил имя ZAZ Tavria Nova. Это не официальные рендеры, просто дизайнер решили пофантазировать, какой могла бы быть новая Таврия.

В сети появились изображения хэтчбека А-класса под старым-новым именем Tavria Nova.

Именно так, по мнению украинского дизайнера Романа Прядко, мог бы выглядеть знаменитый хэтчбек "Таврия" нового поколения.

Правда, изображений интерьера пока не опубликовано, но дизайнер настроен довести проект до логического завершения.

"Сейчас в моду возвращается устаревший стиль, поэтому я сделал упор именно на узнаваемость форм. Нива и Буханка тоже устарели, но выпускаются в одном и том же кузове более 40 лет, можем вспомнить и Volkswagen Käfer 1946-2003 года выпуска. Таврия хоть и не блистала комфортом и тяговитым мотором, но свою аудиторию нашла и весьма немалую", – пишет Роман Прядко на своей странице в facebook.

Итак, дизайнер практически не менял общий силуэт оригинального хэтчбека, но изменил внешность чтобы соответствовать духу современного вида.

Так, например, передний бампер из неокрашенного пластика превратился во вставку на переднем бампере, а молдинги сместились ниже, практически к порогам.

Есть и отличия. Например, современная светотехника и ярко выраженная линия, проходящая от передних до задних колёсных арок.

Естественно, нет никакой возможности, что ЗАЗ начнёт выпуск новой "Таврии", ведь это лишь рендеры независимого украинского дизайнера, к которым ЗАЗ не имеет никакого отношения.

Напомним, что ЗАЗ-1102 "Таврия" - это первый переднеприводный легковой автомобиль Запорожского автомобильного завода. Серийно он выпускался с 1987 по 2007 год, а модели на её платформе и вовсе производились до начала 2011 года. Всего линейка автомобилей, созданных на базе "Таврии" насчитывала более 40 различных вариантов – ЗАЗ-1103 "Славута", пятидверный универсал ЗАЗ-1105 "Дана", коммерческий пикап ЗАЗ-11055 "Pick-Up" и т.д.