Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, имела ли россия право на то, чтобы сбить американский беспилотник в нейтральных водах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, этот американский беспилотник очень мощный, он имеет на себе взрывчатку, механизм самоуничтожения и стоит более 40 миллионов долларов. Это, подчеркивает он, не дешевый иранский шахед, поэтому важно, чтобы россияне не получили этот американский беспилотник. К тому же, добавляет эксперт, он летал в нейтральных водах и имел на это право, а согласно позиции США его сбили.

«Позиция россии такова, что, так скажем, они не атаковали его, он сам упал и сегодня США провоцирует на что-то россию. Ну это дурость, у меня просто нет слов», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как он напоминает, есть Конвенция ООН по морскому праву, 87-ая статья, где написано о том, что в нейтральных водах можно проводить исследования, прокладывать трубы, кабели, соединяющие континенты, а также проводить разведку. Тем не менее, констатирует эксперт, россия постоянно что-то делает не так и выдвигает претензии, в частности, как это было с британским кораблем в нейтральных водах, как это было и сейчас с американским беспилотником.

«Единственное, для чего сегодня это делает россия, - чтобы американцы связались с грустным конем и сказали: «Давай поговорим». Других мыслей у меня нет», - заключает Георгий Биркадзе.

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