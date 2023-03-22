Военный Святослав Дубина сообщил, что нельзя успокаиваться, пока мы окончательно не победим и не освободим украинские территории.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас есть такая секта, она существует уже больше года, постоянно успокаивает общество, что не нужно волноваться, все хорошо, что вот-вот будет победа. Для кого работа этой секты успокаивающей, я, честно говоря, не очень понимаю. Более того, она работает не в пользу нашей победы», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, тыл из-за таких слов успокаивается и считает, что нам больше ничего не угрожает. Как отметил Святослав Дубина, на самом деле у нас очень много работы впереди, необходимо сейчас не успокаивать общество, а объяснять ему, как себя обезопасить как на фронте, так и в тылу.

«Поэтому я бы советовал не играть с успокаивающими словами, а наоборот, готовиться. Мы еще не победили, мы еще не освободили территорию, мы еще не сделали нашу жизнь безопасной как для мирных людей, так и для военных. Поэтому давайте отбросим эти успокаивающие песни и реально будем смотреть, что происходит на фронте», - заявил Святослав Дубина.

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