Французский суд, как ожидается, 30 марта вынесет решение по вопросу об экстрадиции в Украину бизнесмена, экс-народного депутата Константина Жеваго, который после задержания в Куршевеле был арестован 29 декабря по запросу Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает французское издание Le Dauphiné libéré по итогам заседания суда в четверг.

"Прокуратура Шамбери не видит "причин для отказа в его экстрадиции", – пишет издание.

Если решение будет в пользу украинской прокуратуры, то адвокаты Жеваго смогут затянуть процесс обжалования еще на несколько месяцев.

Как сообщалось, суд 5 января первоначально перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться. Суд также освободил бизнесмена под залог EUR1 млн и взял его под судебный надзор, пишет Интерфакс.

Затем 19 января слушание было отложено до 2 февраля по ходатайству защиты и генеральной прокуратуры из-за задержки в переводе документов, а также забастовки транспортников в Париже, из-за чего адвокаты Жеваго не смогли явиться на слушание, а позже по схожей причине – на 16 марта.

ГБР обвиняет Жеваго и ряд топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит" в организации механизма растраты $113 млн, чем был нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

По данным ГБР, на сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности "акции его предприятий на сотни миллионов грн, 26 объектов недвижимости, (…) 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир".

Печерский суд Киева принял решение о задержании Жеваго в конце 2019 года, а в международный розыск он был объявлен летом 2021 года, хотя его адвокаты отрицали этот факт.

В то же время сам Жеваго отрицает все обвинения, заявляет о политическом подтексте дела и призывает украинских правоохранителей взять его показания по Франции.

Бизнесмен спрогнозировал, что при любом решении французского суда о его экстрадиции оно будет обжаловано, поэтому процесс продлится еще несколько месяцев.