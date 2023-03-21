Украинский бизнес столкнулся в 2022 году с беспрецедентными вызовами. До этого эта восточноевропейская страна неспешно строила рыночную экономику, двигалась по пути интеграции в европейские структуры, с переменным успехом боролась с коррупцией. После вторжения России и украинское общество, и украинская экономика, и украинские бизнесмены проснулись в новой реальности. Общество и государство ведут борьбу за свое выживание.

И хотя значительная часть промышленности и аграрного сектора Украины разрушены или заморожены, экономика страны подает признаки жизни. В первую очередь развиваются отрасли, которые базируются на креативной цифровой экономике. В целом по итогу 2022 года украинский ИТ рынок экспортировал своих услуг на 7,3 миллиарда долларов, превзойдя даже рекордные показатели 2021 рога. Украинские компании в течении 2022 года создали офисы в десятках новых стран.

Среди успешных примеров украинской экспансии - рынок финансовых услуг и цифровых финансовых сервисов. Финансовые компании украинского ИТ - предпринимателя Александра Кацубы уже почти 10 лет работают на украинском рынке, предоставляя удобные услуги краткосрочных кредитов через мобильное приложение. В последние годы группа компаний Александра успешно действует на рынках Вьетнама и Шри-Ланки, изучает потенциальную работу в Индонезии и Индии, а в 2022 году - прямо в разгар войны - открыла рабочий офис в Польше.

В комментарии нашему изданию Александр Кацуба подчеркнул, что главные перспективы дальнейшей экспансии украинского бизнеса в Европу и мир видит в результате победы в войне и прекращении конфликта с Россией.

“Я уверен что Украина победит. Поэтому я остаюсь в Киеве, поэтому наш офис работает в Украине, поэтому мы не на день не прекращали свою работу в своей стране. Вся наша команда уверена, что мы победим. Поэтому мы продолжаем развивать свой бизнес дома и думаем о новых рынках. Мы уже попробовали в Азии, у нас неплохо “пошло” в Польше. Думаю, в ближайшее время нас ждут новые рынки”, - резюмировал Александр Кацуба.