Идеолог Олесь Доний рассказал, что после войны одних инвестиций и новых технологий украинской экономике будет мало, прежде нужно начинать с людей, они должны овладеть новой этикой труда.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, больше всего украинцы любят штамп о том, что они – самый трудолюбивый народ. Тем не менее, констатирует он, с реальностью это часто расходится, ведь во времена УССР это был тяжелый и неэффективный труд на огороде и халтура на работе, а после обретения независимости – многочисленные такие же неэффективные и тяжелые дополнительные подработки.

«Качество труда будет все отвергать украинцев из мировой конкуренции. Украина уже потеряла высокоточную экономику, чем дальше вытесняется в сферу добычи полезных ископаемых и самого тривиального сельского хозяйства. Но даже в сельском хозяйстве все больше и больше украинский рынок подвергается внешней экспансии», - объясняет Олесь Доний.

Как он отмечает, прежде всего, запуск нашей экономики начнется после того, как мы победим россию в войне, тогда пойдут технологии, инвестиции, но этого будет мало. По мнению идеолога, мы должны узнать другую этику труда. Следовательно, заключает он, 11-я ступень к общественному счастью говорит нам овладеть новой этикой труда.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал решение Международного суда в Гааге выдать ордер на арест путина.

Также Politeka писала о том, что Табах рассказал, чем отличается устройство армии США от Украины и рф.