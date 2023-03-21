Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что Китай всегда просчитывает все варианты развития событий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Главный постулат деятельности Китая, существования Китая заключается в том, что он намерен постепенно, очень не спеша, мягкой экономической силой покорить всех, кто проживает вокруг Китая, то есть Африку, Европу и Америку вместе», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, Китай действует всегда исключительно в своих интересах, которые выверенные и многоэтапные. Как отметил Александр Кочетков, Китай никогда не стремится что-то решить в один ход, а готовится ко многим вариантам развития событий.

«Если Китай сейчас решил вмешаться в ситуацию агрессии россии против Украины, это означает, что они нашли, высчитали, спланировали вариант, в котором Китай выиграет в любом случае», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, Дмитрий Спивак рассказал о договоре между Ираном и Саудовской Аравией: «Китай пошел ва-банк, пошел в нападение впервые за многие десятилетия».

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил, что Китай считает, что следующий этап развития человечества должен пройти по другим принципам.