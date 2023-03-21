Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что Китай всегда просчитывает все варианты развития событий.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Главный постулат деятельности Китая, существования Китая заключается в том, что он намерен постепенно, очень не спеша, мягкой экономической силой покорить всех, кто проживает вокруг Китая, то есть Африку, Европу и Америку вместе», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, Китай действует всегда исключительно в своих интересах, которые выверенные и многоэтапные. Как отметил Александр Кочетков, Китай никогда не стремится что-то решить в один ход, а готовится ко многим вариантам развития событий.
«Если Китай сейчас решил вмешаться в ситуацию агрессии россии против Украины, это означает, что они нашли, высчитали, спланировали вариант, в котором Китай выиграет в любом случае», - заявил Александр Кочетков.
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Как писала ранее Politeka, Дмитрий Спивак рассказал о договоре между Ираном и Саудовской Аравией: «Китай пошел ва-банк, пошел в нападение впервые за многие десятилетия».
Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев заявил, что Китай считает, что следующий этап развития человечества должен пройти по другим принципам.