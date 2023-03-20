Журналист Александр Мартыненко сообщил, что россия повторяет действия нацистской Германии один в один.
Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«23 февраля я не был уверен (в поддержке Запада – Ред.), а 5 марта был уверен. Именно потому, что тогда все поняли, что русская армия не вторая ни в коем случае, что это даже не армия в чистом виде, потому что тогда она вообще не была обучена. А во-вторых, такая история впервые со времен Второй мировой войны», – сообщил Александр Мартыненко.
По словам журналиста, Запад отреагировал на войну и оказал помощь Украине, потому что эта война переросла уже в экзистенциальную. Как отметил Александр Мартыненко, россия настолько нагло и показательно напала, что стоять в стороне уже было невозможно.
«Они (русские – Ред.) повторили все, что делала Германия в 1939 году просто один в один. И мне кажется, что здесь демократический мир это выдержать просто не мог», – заявил Александр Мартыненко.
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