Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Си Цзиньпин скорее всего позвонит Зеленскому после встречи с путиным.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пока надо наблюдать за визитом официально выбранного вождя Китая, абсолютно авторитарного лидера Си Цзиньпина в москву. Этот двухдневный визит не просто так. Пообедают, поужинают где-то, обсудят мирный план, обратятся с какими-то предложениями к миру, к Украине, к Западу», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас необходимо будет тщательно проанализировать всё, что произойдет в публичной сфере между Си Цзиньпином и путиным, надо будет узнать, что же осталось за кулисами встречи. Как отметил Дмитрий Спивак, надо будет узнать все мысли и планы россии и Китая.

«Позвонит ли Си Цзиньпин после встречи с путиным Президенту Украины Владимиру Зеленскому? Думаю, что позвонит, хотя бы для того, чтобы постараться передать какие-то основополагающие собственные мысли», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Дмитрий Спивак рассказал о договоре между Ираном и Саудовской Аравией: «Китай пошел ва-банк, пошел в нападение впервые за многие десятилетия».

Также Politeka сообщала, что Юрий Ванетик рассказал, как США относятся к Китаю.