Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что российские олигархи вынуждены вкладывать свои деньги в войну, затеянную путиным.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина. Может ли это решение подтолкнуть российскую элиту к смене власти? Ну, когда я говорю про российскую элиту, я имею в виду остатки российской олигархии, которые во многом недовольны путиным», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, олигархи в рф недовольны путиным, потому что из-за войны арестовывают и конфискуют их активы на Западе. Кроме того, как отметил Дмитрий Спивак, все деньги, которые олигархи зарабатывают в рф, они вынуждены вкладывать в войну, которую затеял путин.

«Есть такой расчет, что люди с российского «Forbes» свергнут путина. Может ли быть так? Может, в современном мире всё может быть. Ничего не бывает вечного, ничего не бывает неприкасаемого», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, экономический эксперт рассказал, как сегодня зарабатывают российские банки.

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