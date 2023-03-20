3-й батальон 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады точными ударами сжигает легкую бронированную технику врага на границе Донецкой и Луганской областей. Момент попадания зафиксировал Mavic 3, выполнявший функцию корректировки огня.
Ювелирной работой военных поделился в Facebook волонтер Юрий Голик, который вместе со спортсменом Сергеем Стаховским обеспечил бригаду новыми БПЛА.
" Надеемся, что в ближайшем будущем ребята покажут нам с высоты птичьего полета Луганск, Алчевск, Милово и Чертково тоже", - прокомментировал видео волонтер.
Кроме того, волонтеры недавно передали три дрона Mavic 3 Combo добровольческому подразделению «Хартия», выполняющему боевые задачи на бахмутском направлении.
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