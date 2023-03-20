Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал решение Международного суда в Гааге выдать ордер на арест путина и рассказал, как это изменит ситуацию на международной арене.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Эта новость – как горячие пирожки. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы будем есть горячие пирожки с мясом, которые приготовят на похороны террориста №1, подлеца по фамилии путин», - отмечает Георгий Биркадзе.
По его мнению, ордер на арест путина – скорее символический шаг, поскольку понятно, что он и дальше будет уничтожать наше государство, потому что знает о его прочности и силе. По словам эксперта, сегодня каждый руководитель государства, который собирается сесть за стол с путиным или пожать ему руку, должен задуматься, что перед ним человек, которого ищут в Гааге, что с ним не стоит иметь дел. Попутно он замечает, что такие мысли, очевидно, не пришли в голову Си Цзиньпина.
«То, что Си Цзиньпин решил в третий раз быть руководителем компартии, не говорит о том, что сегодня его там избрали. Мы понимаем, что он не меньший диктатор, чем путин, я так считаю и это мое мнение. И что, мы не увидим, что когда-то Си Цзиньпина так же будут разыскивать в Гааге? Поживем и увидим, время о себе скажет», – комментирует Георгий Биркадзе.
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Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украина еще получит «Оскар» и не только его за фильмы на сюжет российского вторжения.
Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, почему Китаю важно остановить российско-украинскую войну.