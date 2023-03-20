Американский военный Гарри Табах рассказал, что он является гражданином США, родившимся в москве, но сейчас он в Украине и работает на нашу победу над агрессором.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Друг Украины, сын полка, вот так можно сказать. Я волонтер, я мизерно медийная фигура и у меня есть здесь статус, что я представляю некоторые интересы Украины в США, но это приватное, не хочу это использовать в медиа. Я борюсь за то, чтобы Украине дали оружие», - рассказывает Гарри Табах.

По словам военного, он ни на кого не работает и ему никто не платит за это, наоборот, даже предлагали помощь в Украине, но он использует только свои ресурсы. По словам гостя программы, капитаны первого ранга в США, коим он и является, имеют хорошее финансовое обеспечение, но их, как и полковников, в их армии не так уж и много.

«Мало. Полковников столько, сколько полков. У нас нету такого, у нас армия построена не на офицерах, а на сержантах. И те многие вещи, которые выполняются в Украине или россии офицерами, у это нас сержантские должности, это сержанты делают.

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