Идеолог Олесь Доний объяснил, что счастье люди могут испытывать и в очень закрытых обществах, например СССР или Северной Корее, а все потому, что они не знают об альтернативе.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Почему мы будем всегда возвращаться к дефиниции? Изменяется значение слов с веками, с каждым новым развитием цивилизации. И мы дорастаем до другого понимания. Тем более, когда мы говорим о счастье, мы не имеем права навязывать свое индивидуальное понимание счастья любому, я – вам, вы – мне», - отмечает Олесь Доний.

По его словам, также парадокс счастья состоит в том, что его ощущать могут и очень закрытые общества. В частности, говорит эксперт, это может быть и в Северной Корее, где властвует государственная пропаганда и люди не знают никакой альтернативы. Так же, рассказывает он, было и с Советским Союзом, ведь за железным занавесом люди просто не видели, как живут на Западе.

«А когда ты не видишь альтернативы и не имеешь с чем сравнивать, ты живешь определенными иллюзиями. И это может способствовать увеличению ощущения счастья. Франкл писал в своей книге, а напомню, он выжил в концлагерях, что ощущение счастья может быть и в концлагере», – подчеркивает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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