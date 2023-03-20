Народный депутат Александр Качура сообщил, что Лукашенко не способен ни на что, кроме оскорблений Президента Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, всё чаще сейчас можно услышать разговоры среди военных экспертов и представителей украинской разведки относительно того, готов ли Лукашенко совершить провокацию на украинско-белорусской границе. Как отметил Александр Качура, в этом вопросе необходимо понимать, что у каждой провокации есть своя цель.

«Если Лукашенко таким образом планирует посеять антиукраинские настроения у себя внутри страны, то вряд ли это у него получится. Я практически в этом уверен», - сообщил Александр Качура.

Как сообщил народный депутат, если Лукашенко с помощью провокации пытается оправдать ожидаемую отправку белорусских военных в Украину, то этот сценарий вообще для него закончится катастрофой и полным фиаско.

«И Лукашенко это тоже прекрасно понимает, поэтому всё, что ему остается, — это только публичное оскорбление Президента Зеленского. На большее усатый недодиктатор не способен», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал об очередных угрозах пропагандистов рф: «Это неизлечимо».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о состоянии путина сейчас: «Под ним шатается его трон».