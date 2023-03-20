Американский военный Гарри Табах сообщил, что американские офицеры обязательно должны иметь еще какое-то образование помимо военного, и чаще всего это инженеры.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мое первоначальное образование фармацевтическое, потому что у нас (ред. – в США) у офицера должно быть образование еще какое-то помимо военного. В основном это инженеры, но и разные другие тоже иногда попадаются, смотря в каких войсках ты», - рассказывает Гарри Табах.

Как он объясняет, фармацевт – это химик, поэтому он был включен в разоружение химического, биологического оружия и имел к этому отношение. Тем не менее, добавляет гость программы, он никогда не работал на разведку и наоборот всегда старался держаться от них чуток подальше.

«Во-первых, у нас есть закон в Америке, что ты не можешь работать против той страны, в которой ты родился. Поэтому против Советского Союза я не мог ничего делать. Я не был военным аташе, я был аташе по разоружению, это оружие массового уничтожения, я был аташе по военнопленным, без вести пропавшим, но вот военным аташе, который разведчик, я не был», - объясняет Гарри Табах.

Как сообщала Politeka, Фесенко рассказал, чем обернется для путина выдача ордера на арест и когда будут последствия.

Также Politeka писала о том, что Климкин объяснил, какую судьбу Си Цзиньпин готовит россии.