Девять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым. 18 марта 2014 года российский диктатор Путин подписал так называемый "закон", которым "присоединил" оккупированный полуостров в состав РФ.

До сих пор остается открытым вопрос, почему в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже заполонили полуостров, украинские власти заявили о небоеспособной армии Украины, которая не сможет вступить в вооруженный конфликт с врагом.

Благодаря стенограмме исторического заседания Совета национальной безопасности и обороны от 28 февраля 2014 года мы имеем возможность лучше понять обстоятельства, которые привели к агрессии и оккупации Россией украинского Крыма.

Тогда на экстренном заседании СНБО, исполняющем обязанности министра обороны (с 27.02.2014г.) и в 2006-2010 годах командующий ВМС Украины Игорь Тенюх заявил, что "под прикрытием учения ВС РФ происходит концентрация российских войск вдоль всей украинско-российской границы. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тысяч человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2 200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и систем залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов.

По моему убеждению, назначение на эту должность Тенюха – огромная ошибка, которую мы уже 9 лет пытаемся исправить.

Начнем с того, что назначение Тенюха прошло по политическим квотам ВО "Свобода". Человек не имел практического управленческого опыта. Это была огромная ошибка, когда, учитывая те тенденции, которые уже происходили в Крыму – назначить на этот пост человека с отсутствием опыта. Что касается заявлений Тенюха, то нужно начинать не с его оценки концентрации российских войск на границах Украины, а с оценки боеспособности ВСУ, которую он дал вообще. Он официально тогда заявил врагу о том, что у нас ограничено количество боеспособных войск. Это нонсенс, когда министр обороны страны выходит и говорит о том, что нам не кем и чем защищаться.

По информации с места событий, военные части достаточно ждали распоряжения Киева по противодействию захвату военных городков и имущества на территории Крыма, а сам характер проведения "референдума" можно было бы вообще минимизировать.

На мой взгляд, заявлениями Тенюха, которые являются доказательством его бездействия, должны заниматься правоохранительные органы. Все рассказы о том, что Украина не была готова давать отпор – это не соответствует действительности.

В Крыму было сконцентрировано достаточное количество боеспособных войск. Вопрос в том, что была полная дезорганизация. А все разговоры о приказе стратегических партнеров по Крыму, где заявляют о том, что не стоит провоцировать РФ, – это свидетельство государственного преступления. Министр обороны давал присягу на верность народу Украины. Соответственно, его конституционная обязанность – это защита территорий собственной страны. Но никаких мер по противодействию врагу не было проведено.

Частичную мобилизацию объявляют только 17 марта, после проведения референдума в Крыму, когда становится ясно, что Путин претендует не только на Крым, но и на восточные области Украины.

17 марта отдается приказ о применении оружия украинскими военными при попытке штурма украинских частей. Этот приказ идет вопреки предыдущим приказам не поддаваться на провокации и не открывать огонь. В итоге у нас была полная деморализация личного состава, который уже просто не понимал, какие приказы ему выполнять.

Кроме того, добавлю, что в момент, когда Кремль понял, что может продвигаться дальше и не сопротивляться своим действиям – это и стало сигналом для проведения "российской весны", но уже на Востоке Украины.

Экс-начальник Генштаба и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2012-2014 гг.) генерал-полковник Владимир Замана считает, что отказ ввести военное положение в Крыму в феврале 2014 года был "стратегической ошибкой новой власти".

По мнению генерал-полковника, первопричина проблем Украины не в имперских амбициях Путина. Он всего лишь стервятник, захвативший то, что бесхозяйственно валялось. А валялось именно потому, что никто в официальном Киеве не собирался защищать Крым, новые власти с утра до ночи портфели делили. Люди попиарились на Майдане, пришли в бюджетный корыт, начали дерибан и драку за министерские посты.

Россия поняла, что серьезного сопротивления не будет. Официально заявить о том, что армия не готова к защите границ – это то же самое, что объявить врагу количество наших погибших на фронте. Тенюх назвал русским реальное количество боевых частей Украины. Поэтому, по моему мнению, он и является одним из тех, кто спровоцировал дальнейшую эскалацию на Востоке Украины. Он сам своими заявлениями подтолкнул Россию к оккупации наших территорий. И потому сейчас есть то, что имеем.

Если бы украинские власти защитили Крым, не было бы войны на востоке. Военный конфликт на Донбассе – это прямое следствие бездействия официального Киева в Крыму.

Дмитрий Снегирев, общественный активист, военный эксперт.