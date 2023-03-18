Нет такого человека, который не помнил бы народную сказку восточных славян "По щучьему велению", где главный герой Емеля-дурак передвигается на санях без лошади, а впоследствии управляет печкой, ведь из-за своей лености очень не хочет покидать любимую лежанку. На Тернопольщине люди увидели современную интерпретацию этой сказки.

Пишет Хайзер.

Так стало известно, что переселенец-изобретатель из Славянска Аркадий Фишман сконструировал диван на колесах. Муж ездит на своем изобретении по улицам Залещиков, чем вызывает интерес и у местных жителей, и у правоохранителей.

"Решил сделать что-то интересное, чтобы подбодрить людей. Думал, что бы такое сделать, на чем будет удобно ездить. Как известно, удобнее всего – быть на диване", – рассказал мужчина журналистам.

Известно, что скорость передвижения дивана – 10 километров в час. При этом приблизительная длина дивана на колесах достигает двух метров, ширина – 80 см, а высота – более метра. Интересно, что изобретатель сам продумал размеры, приобрел необходимые материалы и сделал конструкцию, похожую на диван.

Чтобы заставить двигаться то, что по замыслу должно стоять в квартирах, Аркадий Фишман встроил двигатель, аккумуляторы и контроллер. Изобретатель заявил, что его транспортное средство не подлежит регистрации, ведь не дотягивает до необходимых показателей, указанных в законе.

По словам Фишмана, во время нескольких поездок на диване его снимал на камеру чуть ли не каждый житель Залещиков. Останавливались и машины, чтобы посмотреть на диван. Так что своей цели изобретатель достиг.

Одно видео необычного транспорта было снято из салона автомобиля, который двигался в одном направлении с мужчиной на диване.

Его опубликовала Галина Украинка.

На опубликованном ролике TikTok видно, как огромный голубой диван движется по полосе. Водитель "транспорта", одетый в черный классический костюм, управляет так, будто в этом нет ничего удивительного.

"Странные эксперты добрались до нас", - прокомментировала ролик женщина.

В комментариях пользователи оценили эту чудо-машину:

Вот я понимаю "мерседес"!

Хочу на таком на работу ездить

Такси

Теперь известно, что сейчас диван находится на ремонте. Информацию об этом распространил во вторник в Фейсбук вокалист группы "Медовый полынь" Константин Дунец, ремонтирующий этот самодельный транспорт.

"Десятого марта ребята взяли прокатиться диван и поломали его. Он сейчас находится у меня на хранении", – говорит Константин.