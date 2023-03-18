Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Украина еще получит «Оскар» и не только его за фильмы на сюжет российского вторжения.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, пусть Украине не дали ни «Оскар», ни президенту Зеленскому не дали возможности там выступить, но о российско-украинской войне точно еще снимут очень много фильмов, она еще найдет свой отзыв в кинематографе.

«Я считаю, что у нас будет столько фильмов на украинский сюжет, что вы даже не понимаете. Столько историй, что это будут снимать десятилетиями. Это не год и не два, я уверен», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По случаю он напоминает, что о многодневной войне в Грузии сняли фильм и мы все его помним. А у нас, констатирует эксперт, россия уже больше года уничтожает все, поэтому фильмов точно должно быть много и это будут шедевры, которые получат не только Оскар, но и награды.

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