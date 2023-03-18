Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что путин сейчас очень нервничает, и это влияет на его физическое состояние.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Там (в россии – Ред.) начинаются процессы поиска правопреемников или тех, кто заменит путина. То есть под ним сейчас шатается его трон, это абсолютно понятно», – сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, путин, как и любой диктатор с безграничной властью, очень боится, что его кто-то пытается подвинуть, лишить власти, поэтому он и нервничает. Как отметил Александр Кочетков, такой стресс очень плохо влияет на здоровье российского диктатора, его состояние ухудшается.

«А здесь еще добавляются проигрыши на поле боя. То есть он (путин – Ред.) сейчас слаб, но нет никого, кто, с одной стороны, может его заменить, а с другой стороны, того, кто устраивал бы мир и Украину», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал о попытке путина войти в историю: «Совершает свою роковую ошибку».

Также Politeka сообщала о функциях кремлевского вождя: политтехнолог Александр Кочетков рассказал, на чем держится власть рф.