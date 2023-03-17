Социальный психолог Олег Покальчук рассказал, что, по всей видимости, международные партнеры будут предоставлять Украине средства для помощи ветеранам, поскольку это серьезная социальная проблема.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, после войны у людей будет травма, нужно будет проводить реабилитацию и социальную адаптацию. В 2014 году и сейчас, рассказывает он, разные специалисты работали с травмированными и делали это достаточно эффективно Но суть, подчеркивает эксперт, такова: вы были в каком-то санатории и реально все проработали, вас попустило, а дальше возвращаетесь в мир, которому нет до вас дела.

«Это такая экзистенциальная ситуация. Миру вообще до нас нет дела, но всегда государство говорит, что нет, вы идите на войну, а дело до вас будет, только потом. Об этом еще в свое время Киплинг написал стихотворение, как ветеран, который был в мундире британской армии, захотел зайти в трактир, а его не пустили, потому что он в мундире. И он говорит, что, когда нужно на войну, так пожалуйста, цветы, трубы, барабаны, а когда к делу, так уходи. 100 лет этой истории», – рассказывает Олег Покальчук.

По мнению психолога, сейчас государство будет этим заниматься и справляться больше, чем в 2014 году, поскольку это масштабная социальная проблема и большие риски. И это, добавляет он, хорошо понимают наши партнеры, а потому, очевидно, будут выделять на это деньги.

Как сообщала Politeka, Качура рассказал, как пропагандисты в россии отреагировали на передачу Украине МиГ-29.

Также Politeka писала о том, что Ставнийчук рассказала о намерении ЕС предоставить Украине артиллерийское вооружение.