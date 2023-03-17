Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Си Цзиньпин пытался показать, что он сегодня главный посредник в мире.
Об этом он рассказал на канале «Дикий live».
«Китай пошел ва-банк, пошел в нападение впервые, наверное, за многие десятилетия. Китайцы всегда же проводили тихую экономическую экспансию. Что сделал Си, что ему удалось? Открытый вызов он бросил Америке, когда смог в Пекине посадить за один стол Тегеран и Эр-Рияд и еще сделать так, чтобы они договорились», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Китай добился, чтобы Саудовская Аравия и Иран возобновили дипломатические отношение и все экономические двухсторонние договора. Как отметил Дмитрий Спивак, для Китая эта сделка очень выгодна, потому что Китай не только попытался мощно ответить США, но и укрепил отношения с Саудовской Аравией, у которой закупает нефть.
«А Иран – это громадные запасы газа», - добавил Дмитрий Спивак.
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Как писала раньше Politeka, Дмитрий Спивак о договоре между Ираном и Саудовской Аравией: «Это событие будет иметь большое геополитическое значение».
Также Politeka сообщала, что Марина Ставнийчук рассказала, чем обеспокоены сейчас США.