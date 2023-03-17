По результатам отчетной избирательной конференции первичной профсоюзной организации Государственной экологической инспекции Украины было принято решение о передаче теннисного стола санаторной школе – интернату 1-2 ступеней №21 Оболонского района г. Киева. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Недавно в Госэкоинспекцию поступило письмо просьбы от администрации школы о предоставлении благотворительной материально-технической помощи в виде спортивного инвентаря для воспитанников заведения.
16 марта коллегией профсоюзной организации был официально передан и установлен теннисный стол для детей школы интерната, а также спортивный инвентарь в виде ракеток и мячиков. Теперь дети будут иметь возможность заниматься спортом и проводить время активно и полезно. Но, конечно же, сладости для детишек, конфеты и печенье, чтобы дети полакомились вкусненьким.
Заметим, что в этой школе учатся 178 детей с особыми потребностями. Среди учеников есть дети сироты и дети лишены родительской опеки ВПЛ из г. Торецк, Бахмутского района, Донецкой области, проживающих в заведении постоянно.
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Добавим, что члены профсоюзной организации были приятно удивлены духом патриотизма и уважением к государственным символам воспитанниками этого учреждения.
Также в дальнейшем администрацией представителей Государственной экологической инспекции Украины будут приглашены на теннисные турниры, которые проводятся ежегодно.