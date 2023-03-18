Идеолог Олесь Доний объяснил, что успех нации – это наличие предпосылок для создания счастья, а потому именно это должно быть целью существования государства.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Как объясняет эксперт, успехом является создание условий для счастья наших граждан, но в нашей политической мысли об этом обычно речь не шла. В то же время, рассказывает он, украинская национальная идея всегда акцентировала именно на борьбе за язык или государство. По мнению идеолога, эти два момента важны, но на них национальная идея не должна заканчиваться.

«Я рассмотрел в своей концепции государство не как цель нашего существования, а как средство. В первом же пункте всегда писало, что нужно бороться за украинское государство или погибнуть в борьбе за него. А государство может быть разнообразным: коммунистическим, фашистским, демократическим, нацистским, республиканским, монархическим – каким угодно государством», - отмечает Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, не каждому будет комфортно в том или ином государстве, порой может быть даже дискомфортно вплоть до гибели. Следовательно, говорит эксперт, поэтому он и пришел к выводу, что государство является лишь средством, а не целью. Как говорится в его концепции, продолжает идеолог, речь идет именно о создании предпосылок для счастья украинцев, о том, к чему в западной концепции пришли немного быстрее.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что четвертый этап украинской национальной идеи – это конкуренция.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, без какого вооружения невозможно выиграть бой.