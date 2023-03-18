Политолог-международник Максим Яли сообщил, что стать посредником по окончании российско-украинской войны – выгодная позиция, и Китай обязательно попытается ее занять.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, рано или поздно разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского должен состояться, тем более что сейчас Пекин начинает выходить на международную арену, а раньше даже никаких заявлений не делал. К тому же, добавляет он, планируется визит лидера Китая в москву, а разговор с президентом Украины еще зависит от того, что там ему нашепчет путин.

«И тогда логично, что Си переговорит с Зеленским, по крайней мере предложит свое видение разрешения конфликта. Точнее, не видение, потому что видение мы уже увидели, а механизмы реализации прекращения войны. Конечно, тот, кто станет главным переговорщиком и положит конец этой войне, по крайней мере, остановит активные боевые действия (мы все вполне понимаем, даже если будет достигнуто определенное перемирие, это не будет означать конца войны, а лишь паузу в ней), то он получит огромные дипломатические бонусы, статусы», – объясняет Максим Яли.

Кроме этого, отмечает эксперт, недавно Вашингтон получил тревожный звоночек от Пекина, который стал посредником в возобновлении двусторонних отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а это очень серьезный дипломатический прорыв.

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