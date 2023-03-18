Политолог-международник Максим Яли объяснил, что увеличение помощи и поставок западного вооружения свидетельствует о том, что мир верит в успех скорого контрнаступления ВСУ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К концу лета ожидают уже результаты, итоги нашего контрнаступления, к которому ВСУ готовятся, все мы готовимся и прежде всего Соединенные Штаты оказывают нам сейчас военную помощь, финансовую», - констатирует Максим Яли.

Как он отмечает, уже сегодня поставки Украине западного оружия по своим объемам преувеличивают все, что мы получили в прошлом году. Поэтому, подчеркивает эксперт, как мы видим, тренды в этом смысле очень положительные.

По словам политолога, сегодня весь мир верит в успех нашего контрнаступления, поэтому выделяется больше помощи, ее объемы увеличиваются. В частности, он говорит о недавнем формировании танковой коалиции, начале поставок, подготовке наших экипажей в Польше, Германии, Испании и других странах.

«Сейчас главное держать кулачки за ВСУ в Бахмуте, чтобы они держались в дальнейшем и дали возможность формируемым резервам, получить все это снаряжение, всю эту технику, которую нам продолжают поставлять, приготовиться и пойти в контрнаступление», - заключает Максим Яли.

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