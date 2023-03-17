Народный депутат Александр Качура сообщил, что пропагандист Соловьев больше всех кричит, когда страны НАТО помогают Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, президент Польши заявил, что Украина очень скоро получит четыре истребителя МиГ-29. Кроме этого, готовят еще истребители, которые планируют передать в ближайшее время. Как отметил Александр Качура, это по-настоящему историческая новость.

«И у российских пропагандистов уже истерика по этому поводу. Они снова кричат про какие-то красные линии и ядерный пепел. Громче всех традиционно орет Соловьев», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, у пропагандиста Соловьева, который громче всех истерит по поводу передачи истребителей Украине, журналисты нашли уже пять вилл в Италии.

«И мне вот интересно, расскажет ли он в своих программах о том, как он скупал недвижимость в странах НАТО. Или, может, он расскажет, как его сын живет в натовской Великобритании», - заявил Александр Качура.

Как писала раньше Politeka, нардеп Александр Качура рассказал об очередных угрозах пропагандистов рф: «Это неизлечимо».

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