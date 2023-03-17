Юрист и политик Марина Ставнийчук сообщила, что Украине могут в ближайшее время предоставить артиллерийское оружие.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Financial Times обнародовала информацию, предоставленную ей одним из неназванных европейских чиновников, о поставках артиллерийского оружия в Украину. Создан единый аккумулирующий план, который позволит членам Европейского Союза совместными усилиями в ближайшие недели предоставить в больших объемах артиллерийское оружие», – сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, будет предоставлено артиллерийское оружие как больших, так и малых калибров для наших военных. Как отметила Марина Ставнийчук, этот шаг чрезвычайно важен, ведь сегодняшний дефицит оружия остается серьезной проблемой не только для контрнаступления, но и для сдерживания врага, в том числе и под Бахмутом.

«В связи с этим генерал Залужный серьезно уточнил план генерала Сырского, что позволит расширить наши военные действия под Бахмутом», - заявила Марина Ставнийчук.

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