Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия продолжает лезть к странам-соседям со своими правилами.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, пропагандистка Симоньян пригрозила ударить по Тбилиси на фоне протестов в Грузии. Кроме того, как отметил Александр Качура, Медведев пошел еще дальше и назвал Грузию и Казахстан искусственными государствами.
«Это неизлечимо. Ущербные имперцы, у которых большая часть своего населения живет в нищете, все равно будут лезть и лезть к соседям со своими правилами», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, все страны-соседи российской федерации должны принять для себя одну истину.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег, что нужно знать
"Очень плохое положение": россияне готовятся отступать на одном из направлений
"Дать по морде гопнику": эксперт рассказал, как Байден отомстит Путину после инцидента в Черном море
"Стыд!": в центре Киева бунт, кадры и подробности происходящего прямо сейчас
«Угроза исчезнет только тогда, когда исчезнет эта недоимперия», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев объяснил, закончит ли выход на границы 1991 года войну с россией.
Також Politeka сообщала, что Михаил Шейтельман заявил, что правительство в Грузии решило сделать из Грузии маленькую россию.