Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия продолжает лезть к странам-соседям со своими правилами.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, пропагандистка Симоньян пригрозила ударить по Тбилиси на фоне протестов в Грузии. Кроме того, как отметил Александр Качура, Медведев пошел еще дальше и назвал Грузию и Казахстан искусственными государствами.

«Это неизлечимо. Ущербные имперцы, у которых большая часть своего населения живет в нищете, все равно будут лезть и лезть к соседям со своими правилами», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, все страны-соседи российской федерации должны принять для себя одну истину.

«Угроза исчезнет только тогда, когда исчезнет эта недоимперия», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев объяснил, закончит ли выход на границы 1991 года войну с россией.

Також Politeka сообщала, что Михаил Шейтельман заявил, что правительство в Грузии решило сделать из Грузии маленькую россию.