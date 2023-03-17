В Налоговой напомнили украинцам о налогах, кому и за что платить.

Владельцы паев и арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения в 2023 году не освобождаются от уплаты минимального налогового обязательства.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе, пишет Стена.

Отмечается, что по закону плательщиком минимального налогового обязательства является резидент, который владеет и/или пользуется на постоянной основе земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям. Площадь участка за которую следует платить МНО – 50 соток.

Уведомление может поступить или не поступить к владельцам или арендаторам земель, однако налог следует будет уплатить до конца текущего года.

Минимальная цена налога за огород будет составлять 5% нормативной оценки земли. В 2022 году в среднем по Украине это было 1500 гривен. В 2023 году сумма, вероятно, поменялась.

Не начисляются и не уплачиваются минимальные налоговые обязательства за 2022 и 2023 отчетные годы за земельные участки, расположенные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.

В налоговой также отметили, что освобожденными от уплаты этого налога остаются аграрии, официально уплачивающие налоги за проданный урожай.

В общую сумму уплаченных в течение налогового года налогов ФЛП включается:

• налог на доходы физических лиц и военный сбор с доходов от продаж собственной сельскохозяйственной продукции;

• земельный налог за земельные участки, отнесенные к сельскохозяйственным угодьям.

Если сумма уплаченных налогов меньше МНО, придется доплатить разницу. Если больше – ничего дополнительно не нужно платить.