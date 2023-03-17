Об этом пишет портал Зеркало Недели. Публикуем материал без комментариев и ремарок.

Уходящий отопительный сезон был полон кризисов и драматических событий. К сожалению, не все из них произошли из-за войны. Одна из причин отсутствия угля на государственных электростанциях состоит в том, что менеджмент Министерства энергетики направил дешевый уголь из государственных шахт частным потребителям. А государственные ТЭС оказались перед выбором: либо покупать дорого у Ахметова, либо сжигать государственный газ.

Как известно, дошло до того, что «Нафтогаз» даже ограничивал подачу топлива на Трипольскую ТЭС, поскольку газ брала, но не платила. А в это время частные компании получали государственные угли с невероятной скидкой до 50% от рыночной цены. Эта схема продажи оказалась настолько болезненной для офиса президента, что СБУ открыла уголовное производство и в начале марта провела обыски у ряда представителей Минэнерго. Но публичной история не стала, хотя она, безусловно, заслуживает внимания.

Летом 2022 г. Запорожская АЭС еще работала на энергосети Украины. И многим казалось, что даже в условиях войны можно позволить себе приватизацию прибыли и национализацию убытков. В «угольной схеме» это вышло так.

Государственные предприятия «Укруголь» и «Добропольеуголь-добыча» в период с августа по октябрь направили частным покупателям значительные объемы угля по очень низкой цене.

По данным источника ZN.UA в фискальной службе, сначала были отгрузки по цене от 1900 грн за тонну (здесь и дальше цены без НДС). Но в конце августа руководитель Укругля Виталий Зюзько почувствовал изменение рыночной конъюнктуры и поднял цену до 4330 грн (см. документ).

Однако это поднятие действительно не уменьшило маржи участников схемы. Ибо в это время, накануне отопительного сезона, цены на уголь росли. В Европе был панический спрос на топливо, Украина даже из своих малых резервов направила в Польшу 100 тыс. тонн для поддержки союзников.

Следовательно, рыночная цена угля в Украине была значительно выше государственных 4330 грн. В этот период цементные заводы, для которых уголь является основой производственного процесса, покупали его в том числе и у Д.Трейдинга Рината Ахметова по 6000–9000 грн за тонну.

На мелкооптовом рынке цены были еще страшнее: 11 500 грн для военных Житомирской области в сентябре, 14 000 грн для котельных в школах Арциза на Одесщине.

Следовательно, уголь из государственных шахт шел частным потребителям по схемам, приведенным на рис. 1–2.

Упрощенно схема выглядит следующим образом. "Ивано-Франковскцемент" покупал уголь у своего дилера по средневзвешенной цене 7500-9000 грн за тонну. Этот дилер скупал уголь у разных поставщиков. У одних по рыночным ценам, например, у «Евро-реконструкции» Анатолия Шкрибляка по 10660 грн, у «ДТЭК Павлоградугля» Рината Ахметова по 4500–12500 грн, у «Укрдонинвест-трейдинга» Виталия Кропачева по 7 А вот у государственного «Добропольеуголь-добыча» — всего по 1900 грн.

Еще более очевидна прибыль у ЧАО «Дикергофф цемент Украина». В период с конца августа по конец октября «Дикергофф» приобрел газовый уголь марки «Г» на 90 млн грн. Из них 48 млн грн пришлось на поставки по 3700–4800 грн за тонну от посредников, через которые проходили и уголь из государственных шахт не по рыночной цене, а по 1800–4500 грн за тонну. Одним из основных посредников, покупавших у государственных шахт дешевый уголь для дальнейшей продажи Дикергоффа, является фирма Коал Импекс. Ее владелец – Григорий Котляренко, отец известного на угольном рынке Вадима Котляренко.

Остальные поставки на «Дикергофф» шли от других компаний уже по цене 5800–7100 грн, в том числе от «Д.Трейдинга» Ахметова — по 5900–6200 грн за тонну.

Конечным владельцем украинского завода «Дикергофф» является итальянская компания Buzzi Unicem. В марте НАЗК внесло ее в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы в России. Из-за чего акции итальянской компании даже упали в цене на 5%. Что ж, они и в Украине неплохо заработали, — ориентировочная «экономия» на тонные угли благодаря части дешевого государственного колебалась от 800 до 1100 грн.

Известно, что по завершении периода распродаж угля «налево» директор ГП «Укруголь» Виталий Зюзько уволился с занимаемой должности, и в январе его место занял Александр Хейло. А с должности руководителя «Добропольеуголь-добычи» ушел Олег Водопьянов. Его должность в феврале занял Виталий Сидорченко.

По данным ZN.UA, СБУ открыла уголовное производство. Ведь речь не просто о продаже угля дешевле рынка, но и о том, что этот уголь не пошел государственным теплоэлектростанциям. В начале марта прошли обыски по адресам, связанным с Максимом Немчиновым. До 2021 года он был заместителем министра энергетики, но Владимиру Зеленскому доложили, что Немчинов слишком тесно связан с угольным крылом Ахметова, и его уволили. Однако уволили недалеко — он стал советником министра Галущенко и продолжил заниматься углепромом. И здесь стоит еще раз напомнить, что, оставшись без государственного угля, у ТЭС не было другого выхода, кроме как покупать топливо у Ахметова вдвое дороже.

Однако после обысков правоохранители не пошли дальше – ни подозрений, ни арестов. Хотя эта история могла бы стать для Владимира Зеленского еще одной историей успеха, продемонстрировав Западу реальную борьбу с коррупцией. Это значительно облегчило бы переговоры по многим направлениям, в том числе по вступлению в Евросоюз.

По нашим данным, гробовое молчание Банковой и контролируемых им чекистов связано именно с тем, что это как раз и является не историей борьбы с коррупцией, а борьбой разных групп влияния в окружении министра энергетики Германа Галущенко. Бенефициаром обысков, по нашим данным, стал советник министра Игорь Миронюк, желавший выбить точку опоры из-под ног конкурента Немчинова. У Миронюка, между прочим, с министром не только кабинеты на одном этаже, у них еще есть общий знаменатель в лице государственного предателя Андрея Деркача.

Галущенко работал директором по правовому обеспечению «Энергоатома» во времена Януковича, когда и.о. руководителем госкомпании был Никита Константинов. В свою очередь, Константинов был вице-президентом НАЭК в 2005–2006 годах, когда госкомпанию возглавлял Андрей Деркач, окончивший школу КГБ—ФСБ еще в 90-х и все эти годы работал на российскую разведку. После Революции Достоинства 2014 года, кстати, Константинов сбежал из Украины и пошел работать в Росэнергоатом.

В свою очередь Игорь Миронюк был помощником депутата Андрея Деркача с 2002 по 2012 год и при Януковиче стал заместителем председателя Фонда госимущества. Сын Миронюка Артур в последние годы работал в отделе координации проектов технической помощи «Энергоатома», занимался проектами, связанными с международными донорами Украины. А брат Миронюка Дмитрий возглавлял аппарат Окружного админсуда Киева, ликвидированный по решению команды Владимира Зеленского.

Поскольку личная заинтересованность и подковерная толкотня часто являются едва ли не единственными причинами «антикоррупционной» активности правоохранителей, поэтому искренне надеемся, что обнародование этой истории не позволит ее быстро похоронить. А заодно раз поднимет вопрос о наведении порядка в ведомстве Галущенко, к которому, как и к самому господину министру немало претензий не только профессиональных, но и антикоррупционных.