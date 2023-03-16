Украинские пограничники в окрестностях Бахмута с помощью дронов доставляют российским захватчикам взрывные сюрпризы прямо в окопы из мусора.

Видео работы дрона поделился на своей странице в Facebook волонтер Юрий Голик.

"Оккупанты зарылись в нашу землю, замаскировались по щелям среди своего мусора. Но пограничники находят врага и доставляют ему подарки. В этом им помогает беспилотник Mavic 3. Один из тех, которые мы им отправили”, — написал волонтер.

Дроны до сих пор остаются одним из самых необходимых инструментов в работе для наших военных, отмечает Юрий Голик. Именно поэтому он вместе с волонтером и спортесменом Сергеем Стаховским регулярно передают БПЛА разным бригадам и подразделениям ВСУ, от которых получают запросы.

Одну из последних партий Mavic 3 волонтеры отправили в бойцов 3-й бригады оперативного назначения НГУ им. полковника Петра Болбочана, которая работает в Донецкой и Луганской областях, а сейчас выполняет боевые задачи в Бахмуте.