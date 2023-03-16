Народный депутат Александр Качура сообщил, что каждый диктатор хочет войти в историю благодаря победоносной войне.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, путин очень любит жизнь, как и любой другой диктатор. Как отметил народный депутат, путин понял, что может править до конца своих дней и смести при этом полностью систему сменяемости власти, что каждый год его жизни – это еще один год правления.
«Но каждый диктатор хочет еще войти в историю. А что для этого нужно? Есть простой способ – победоносная война и завоевание новой земли», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, хоть путину и удалось смести систему сменяемости власти в россии, но победоносная война ему не светит.
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«Тут путин и совершает свою роковую ошибку. Украина вместо легкой добычи станет для него осиновым колом», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, почему мобилизованные в рф не хотят на фронт: «Говорят, что их посылают умирать».
Также Politeka сообщала, что общественный деятель Иосиф Зисельс объяснил, что можно считать окончательной победой Украины в войне.