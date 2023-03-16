Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в россии после сбития американского беспилотника настоящий праздник.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Проблема не только в том, что россияне его (сбитый беспилотник – Ред.) поднимут, но и в том, что они его разберут и, возможно, изучат, что там за начинка. А может, и Ирану передадут», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, кроме этого, для россии важно поднять сбитый американский беспилотник и показать всему миру, что они не только заставили его упасть, но еще первыми нашли. Как отметил Борис Тизенгаузен, в россии по этому поводу сейчас настоящий праздник, россияне считают, что смогли утереть нос НАТО.

«То есть вот как в россии это воспринимают. Поэтому, конечно же, найти первыми этот беспилотник для США важно», - заявил Борис Тизенгаузен.

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