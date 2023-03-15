Недавно стало известно, что ООО «Нефтегазэнергия», входящее в ДТЭК и принадлежащее Ринату Ахметову (согласно порталу Youcontrol) победило в конкурсном отборе управляющих арестованных активов ООО «Сервис Ойл», являющейся дочерью «Белоруснефти».

Об этом в ответ на запрос ExPro сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщается, желание принять участие в конкурсном отборе изъявили только две компании: ООО «Нефтегазэнергия» и ООО «Спецмехсервис». Неизвестно почему, но государственные добывающие компании решили не участвовать в конкурсе. После рассмотрения поданных документов 22 декабря 2022 г. «Нафтогазэнергия» была избрана победителем.

В список активов белорусской компании входит 4 буровые установки со всеми комплектующими и агрегатами (две Drillmec 1500 HP, TD200 и BENTEC ESTA III – 450 T-ST-AC), колтюбинговые установки Фидмаш, транспортные средства, трубы, документацию, приборы и прочее общей оценочной стоимостью 901,3 млн. грн.

Пока осуществляются мероприятия по оценке активов и обеспечению рецензирования отчета об оценке имущества в соответствии с трехсторонним договором, заключенным 22 февраля 2023г. После завершения оценки АРМА может заключить договор с победителем конкурса управляющего – «Нефтегазэнергией».

В то же время удивляет, что во время войны важное имущество отдают компании известного олигарха Рината Ахметова вместо того, чтобы предоставить в распоряжение государства и пополнять бюджет.