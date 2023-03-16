Политолог Вадим Карасев сообщил, что Украине удалось за 30 лет независимости выстроить дипломатические отношения с Западом.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Вот если б 30 лет в Украине не было независимости, при таком вторжение, как в феврале год назад, мы бы пали быстро. А благодаря тому, что мы 30 лет независимы, у нас есть устоявшаяся институционально-политическая структура, институционально-политические связи с Западом, мы смогли быстро прийти в себя», - сообщил Вадим Карасев.

По словам политолога, именно благодаря тому, что мы смогли за 30 лет независимости выстроить свою стабильную дипломатию, Украина выстояла и смогла дать отпор российским оккупантам.

«Всё это дало возможность собраться и начать сопротивление. А потом, получая помощь от Запада, продолжать держать удар и воевать до сегодняшнего дня. И будем ожидать успешного наступления», - заявил Вадим Карасев.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал о потенциале Украины на внешнем и на внутреннем фронте: «Вот где парадокс».

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина рассказал, с чем сейчас должны разобраться украинцы: «Мы наделали за 30 лет ошибки».