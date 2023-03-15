Илья Кошелев, руководитель проектов и программ в Activitis.
– Какие тенденции в инвестировании Украины будут властвовать в текущем году? Куда украинцам следует вкладывать деньги?
– Наиболее доступны государственные и военные облигации, доходность которых достигает 19% годовых и освобождается от налогообложения. Они позволяют отчасти защититься от инфляции в гривне.
Инвестору, ищущему большую доходность, стоит рассмотреть корпоративные облигации. Чтобы быть привлекательными, они дают большую доходность – 23-26% годовых, но очень важно проанализировать деятельность и продукты компании, финансовую отчетность и цель привлечения средств.
Не менее рисковыми остаются акции публичных украинских компаний, стоимость которых упала на 50% от довоенного из-за риска потери Украиной доступа к производственным территориям и портам. Следствием последнего станет увеличение расходов по логистике и потеря источников доходов. Кроме того, значительную роль играют политические риски и риски разрушений в результате террористических актов. Рассматривать акции украинских публичных компаний следует в соответствии с вашей оценкой этих рисков с учетом финансовой стабильности компании.
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Также перспективным направлением является краудинвестинг – одна из разновидностей краудфандинга, то есть коллективного финансирования через инвестиционные платформы. Этот вид инвестиций позволяет получить инвестиционный сертификат, подкрепленный определенным активом в паевом фонде. Таким образом, группа небольших розничных инвесторов "войдут" в портфеле, целенаправленно финансируя определенный вид деятельности или приобретя актив для получения дивидендов. Доходы с дивидендов облагаются по меньшей ставке в отношении налога на доходы физических лиц и составляют 9% и 1,5% военного сбора.