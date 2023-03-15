Общественный деятель Иосиф Зисельс сообщил, что россия всегда пыталась помешать самостоятельному развитию Украины.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Мы ощутим победу, когда все преступники, то есть и отдающие приказать, и исполнители, сядут в международном трибунале на скамью подсудимых. Вот тогда мы ощутим, что победили окончательно. Потому что, если этого не будет, они будут и дальше нам пакостить», - сообщил Иосиф Зисельс.

По словам общественного деятеля, если не будут наказаны все преступники в россии после того, как наступит мир, то Украина должна будет готовиться к следующей войне. Как отметил Иосиф Зисельс, россия – это наш экзистенциальный враг, такие отношения между Украиной и рф будут всегда.

«Россия этих тридцать лет пыталась нас остановить, не дать нам сойти с имперской орбиты, вернуть нас к себе. Ничего не вышло. Они пытались сделать это экономически, дипломатично, интригами разными политическими, но не получилось ничего. И тогда они использовали последний козырь – это война», - заявил Иосиф Зисельс.

Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен объяснил, что должен сейчас испугать россиян: «Слова «Слава Украине» подхватили по всему миру».

Также Politeka сообщала, что не хотят под трибунал: нардеп Александр Качура рассказал, что произошло с «героями» в россии.