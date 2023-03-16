Философ Сергей Дацюк объяснил, что уже сейчас мы видим, как многие сферы и профессии автоматизируются, алгоритмизируются и перестают быть человеческими.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, нашу социальность не столько меняет искусственный интеллект, сколько ее технологизация и автоматизация. В частности, рассказывает он, у нас появляются машины с радарами, которые в состоянии возить без водителя, автоматика, которая в состоянии многие функции на себя взять, например, в магазине мы общаемся с экраном монитора уже, а не с кассиром.

«Мы видим, что очень многие сферы становятся безличными и, что более всего важно, бесчеловечными. Даже если вы можете эмулировать личность, это будет не человеческая личность. Это будет что-то иное. Вы можете беседовать, предполагать, что на той стороне личность, а, оказывается, что там не человеческая личность, а ее эмуляция, то есть обезличивание, обесчеловечивание», - подчеркивает Сергей Дацюк.

А искусственный интеллект, подчеркивает он, просто венчает эту пирамиду, то, куда мы шли. Сейчас же, констатирует эксперт, мы можем видеть, что многие профессии нормативной повседневности, то есть там, где это можно автоматизировать, алгоритмизировать, придать этому программный вид, будут исчезать. По его словам, это будет постепенно, возможно, резко в той или иной степени, но будет точно.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, что делает США, чтобы упредить военную помощь из Китая для россии.

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