Философ Сергей Дацюк рассказал, что из-за компьютер аи интернета, которые позволяют нам общаться, работать и развлекаться дома, мы теряем человеческую составляющую повседневности.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам философа, наши мечты о машинизации сегодня становятся реальностью, которая нас изменяет. Как он отмечает, мы мечтали, чтобы было удобно и лучше, но мы не предполагали, что это удобно и лучше очень сильно изменит нас самих. А это, объясняет эксперт, означает, что что многие в чем-то окажутся ненужными и вынуждены будут сменить профессию, тип повседневности.

«Что принесла намного более легко просчитываемая ситуация с компьютером, компьютерными телекоммуникациями, общением онлайн, социальные сети? Казалось бы, на первый взгляд, появляются такие возможности, но очень быстро все поняли, что это обесчеловечивает коммуникацию. Если ты можешь общаться сквозь десяток разных мессенджеров, оказывается, что личное присутствие уже не так важно. И на работу не надо ходить, как ты раньше ходил, работать можно дома», - рассказывает Сергей Дацюк.

Оказывается, продолжает он, что, будучи заперт в 4 стенах, при этом работая, развлекаясь, общаясь с родственниками, близкими, приятелями тоже при посредстве удаленной коммуникации, мы теряем нечто важное. Как объясняет гость программы, мы теряем соприкосновение, обмен эмпатиями, волями, верами, мы оказываемся неспособными быть причастными к мышлению, непосредственно эмоциям, утрачивается человеческая составляющая повседневности.

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