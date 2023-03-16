Военный Святослав Дубина сообщил, что россияне посылают безоружного военного, чтобы выявить огневые точки ВСУ.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам военного, в россии очень плохой уровень организации и очень плохое отношение к людям, к человеческой жизни. Как отметил Святослав Дубина, это становится очевидно благодаря реальным примерам с фронта.

«Как противник на практике выявляет наши огневые точки? Приходит мобилизованный без оружия, и ему на их «опорнике» (на опорном пункте россиян – Ред.) говорят, показывая направление: «Иди туда, там тебе выдадут автомат». И он идет на нашу позицию без брони и без оружия», - сообщил Святослав Дубина.

Как сообщил военный, украинские защитники, когда видят врага, конечно же, открывают огонь. То есть россияне для того, чтобы выявить позиции ВСУ, посылают туда безоружного военного.

«Вот таким образом россияне выявляют огневые точки», - добавил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».

Также Politeka сообщала о силе оружия: военный рассказал, какой вывод должны сделать украинцы из нашей тридцатилетней истории.